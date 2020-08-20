Стало известно о переговорах нового тренера «Барселоны» и Месси

Стало известно о переговорах нового тренера «Барселоны» Рональда Кумана и нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает RAC1.

По информации источника, новый наставник сине-гранатовых предоставил форварду свой план развития клуба и попытался убедить его остаться в команде. Ради встречи с тренером Месси прервал свой отпуск в Ла-Серданье. Футболист заявил, что на данный момент не видит для себя ясного будущего в клубе. Он добавил, что осознает трудности, с которыми ему придется столкнуться в случае ухода.

О назначении Кумана стало известно 19 августа. Испанцы заключили контракт с голландским специалистом до конца июня 2022 года.

15 августа сообщалось, что Месси приблизился к уходу из клуба после разгромного поражения от «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов. Отмечалось, что обстановка в команде накалилась. Футболист готов покинуть сине-гранатовых, если ситуация в клубе не поменяется.