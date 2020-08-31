«Барселона» испугалась гнева Месси

Руководство каталонской «Барселоны» повременит с санкциями в адрес нападающего Лионеля Месси, испугавшись его гнева. Об этом в понедельник, 31 августа, пишет Marca.

Месси не явился в расположение клуба на медосмотр и пропустит первую тренировку команды. Это должно повлечь финансовые потери: за отсутствие в клубе от 11 до 30 дней полагается штраф в размере 25 процентов от месячной зарплаты.

Однако сейчас боссы сине-гранатовых решили вести себя осторожнее. По информации источника, они все еще надеются, что с Месси удастся договориться. Сам игрок убежден, что не заслуживает наказания, так как свободен от контрактных обязательств.

Об отказе Месси приехать в расположение каталонского клуба на медосмотр и сдачу теста на коронавирус стало известно 29 августа. Тогда он в очередной раз заявил о намерении покинуть команду.

Основным претендентом на аргентинца считают английский «Манчестер Сити». «Горожане» хотят предложить Месси выступать за команду на протяжении трех лет, а затем еще два года провести в «Нью-Йорк Сити», выступающем в Главной лиге футбола (MLS). В Англии аргентинец будет зарабатывать 50 миллионов евро в год, а еще 250 миллионов получит в качестве бонуса после отъезда в США.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей». Покинуть «Барселону» Месси решил из-за недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8.