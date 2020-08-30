Суарес решил покинуть «Барселону» вслед за Месси

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес может покинуть клуб вслед за аргентинцем Лионелем Месси. Об этом сообщает Goal.

У 33-летнего уругвайца схожая с Месси ситуация. Его контракт с сине-гранатовыми также истекает летом 2021 года. Однако, «Барселона» не готова улучшить условия соглашения, что толкает форварда на поиски нового клуба. При этом уругваец продолжает тренироваться с командой.

По информации Goal, «Барселоне» невыгодно досрочно разрывать соглашение с Суаресом. Контракт составлен таким образом, что подобное решение заставит каталонцев выплатить форварду 15 миллионов евро. Суарес интересен клубу из США «Интер Майами», а также катарскому «Аль Араби».

Месси отказался посещать предсезонные сборы «Барселоны». Ожидается, что в ближайшее время нападающий покинет клуб. Главный претендент на игрока — английский «Манчестер Сити».