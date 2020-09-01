«Барселону» попросили смириться с уходом Месси

Бывший футболист сборной Аргентины и чемпион мира 1986 года Хорхе Вальдано попросил руководство каталонской «Барселоны» смириться с уходом нападающего Лионеля Месси. Его слова приводит Goal.com.

«Я не сомневаюсь, что Месси покинет "Барселону". Чем быстрее клуб осознает, что потерял лучшего игрока в его истории, тем быстрее сосредоточится на перестройке команды», — заявил Вальдано. Он также назвал токсичной ситуацию, которая складывается вокруг трансфера аргентинца.

Ранее 1 сентября сообщалось, что английский «Манчестер Сити» начал подготовку к презентации Месси. «Горожане» уже связались с крупной производственной компанией. Кроме того, они запросили архивные кадры игры Месси для подготовки видеоролика.

30 августа стало известно, что «Сити» хочет предложить Месси выступать за команду на протяжении трех лет, а затем еще два года провести в «Нью-Йорк Сити», выступающем в Главной лиге футбола (MLS). В Англии аргентинец будет зарабатывать 50 миллионов евро в год, а еще 250 миллионов получит в качестве бонуса после того, как его отправят в США.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей». Покинуть «Барселону» Месси решил из-за собственного недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8.

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