«Манчестер Сити» начал подготовку к презентации Месси

Английский «Манчестер Сити» начал подготовку к презентации нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщил журналист Марсело Бечлер на своей странице в Twitter.

По информации Бечлера, «горожане» уже связались с крупной производственной компанией. Кроме того, они запросили архивные кадры игры Месси для подготовки видеоролика.

Ранее 1 сентября сообщалось, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола посоветовал Месси остаться в каталонской «Барселоне». Специалист объяснил это экономическими трудностями трансфера: покупка игрока и выплата ему зарплаты станут серьезной нагрузкой для английского клуба.

«Барселона» же надеется либо сохранить футболиста, либо получить за него максимально возможную сумму компенсации. Футбольные власти Испании отказались санкционировать расторжение контракта без выплаты неустойки. В случае с каталонским клубом речь идет о 700 миллионах евро отступных. Текущий контракт Месси с клубом действует до лета 2021 года.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей». Покинуть «Барселону» Месси решил из-за недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8.