Месси предрекли суд с «Барселоной»

Спор между аргентинским нападающим Лионелем Месси и «Барселоной» может перерасти в судебный процесс. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

Журналист предрекает 33-летнему форварду суд в том случае, если Месси не удастся урегулировать разногласия с каталонцами относительно его ухода из клуба. Если дело дойдет до разрыва контракта, итоговое решение останется за судом Барселоны.

31 августа стало известно, что руководство «Барселоны» решило повременить с наказанием Месси за неявку на предсезонный сбор команды. В клубе рассчитывают договориться с форвардом. Последний при этом считает, что не скован контрактными обязательствами с сине-гранатовым и не заслуживает санкций. Форвард планирует расторгнуть соглашение, которое истекает только летом 2021 года, и сменить клуб.

Месси уже уведомил «Барселону», что намерен покинуть команду. Основным претендентом на форварда считается «Манчестер Сити».

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей». Покинуть «Барселону» Месси решил из-за недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8.