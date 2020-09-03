Названа новая сумма отступных для Месси

«Барселона» может отпустить аргентинского нападающего Лионеля Месси меньше чем за 700 миллионов евро. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, клуб готов на серьезные уступки. Новая сумма отступных для 33-летнего форварда — 100 миллионов евро.

2 сентября сообщалось о встрече президента сине-гранатовых Хосепа Бартомеу и отца футболиста Хорхе Месси. Отмечалось, что сторонам не удалось прийти к соглашению.

Главный претендент на игрока — английский «Манчестер Сити». Месси настроен сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. «Барселона» препятствует возможной сделке. По данным СМИ, дело может дойти до суда. В этом случае решение будет принимать суд Барселоны.

Месси уведомил клуб о своем желании его покинуть вскоре после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов. Команда уступила в четвертьфинале еврокубка со счетом 2:8 мюнхенской «Баварии».

Лионель Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».

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