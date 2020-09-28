Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду установил историческое достижение в матче второго тура чемпионата Италии против «Ромы». Статистика португальца доступна в Twitter bet365.

Форвард отметился дублем: на 44-й минуте он реализовал пенальти, а на 69-й забил с игры. Таким образом, он забил 450 мячей и стал первым в истории, кто добился такого результата в топ-5 лигах Европы. Форвард забил 311 мячей в Ла Лиге, выступая за мадридский «Реал», еще 84 — в Английской премьер-лиге, где был игроком «Манчестер Юнайтед», а еще 55 — в Серии А, перебравшись в «Ювентус».

Встреча завершилась со счетом 2:2. «Ювентус» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, набрав четыре очка. «Рома» находится на 13-м месте, имея в активе одно очко.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он выигрывал чемпионат Европы.