Роналду назвали слишком старым

Президент мюнхенской «Баварии» Херберт Хайнер высказался об идее трансфера нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Слова функционера приводит портал TZ.

Хайнер признал, что «Баварии» приписывают интерес ко многим игрокам. «Но Роналду слишком стар для нас», — заявил президент немецкого клуба.

5 февраля Роналду исполнилось 35 лет. Он проводит второй сезон в «Ювентусе», с которым уже выигрывал чемпионат Италии. 6 февраля форвард продолжил свою голевую серию в первенстве до девяти матчей, в которых он забил 14 мячей. Всего же на его счету 19 точных ударов в этом сезоне, он идет вторым в списке бомбардиров итальянского чемпионата.

Португалец также известен по выступлениям за мадридский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг». Роналду является первым в истории Instagram пользователем, на которого подписалось 200 миллионов человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!