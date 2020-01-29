Роналду вошел в историю Instagram

На аккаунт португальского форварда «Ювентуса» подписались более 200 миллионов пользователей. Статистику социальной сети отслеживает Trackalytics.

Роналду вошел в историю платформы — ему первому из зарегистрированных пользователей удалось преодолеть отметку в 200 миллионов подписчиков. Единственный аккаунт, опережающий профиль португальца, — это страница самой сети Instagram.

В январе 2019-го футболист стал первым, кому удалось набрать более 150 миллионов подписчиков. В октябре того же года Buzz Bingo оценил заработок Роналду в социальной сети. Предполагается, что за один пост форвард может получить 48,66 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 17 голов в 18 матчах чемпионата Италии. Он также известен благодаря выступлениям за мадридский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг».

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