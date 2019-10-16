Названа стоимость одного поста в Instagram Роналду

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду возглавил рейтинг знаменитостей, которые зарабатывают на рекламных постах в Instagram. Итоги исследования Buzz Bingo приводит The Sun.

34-летний португалец за год заработал 48,66 миллиона долларов. В среднем, каждый из постов принес игроку 993,4 тысячи долларов. На втором месте оказался нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси с 23,2 миллиона долларов в год от рекламы в Instagram. Третью строчку заняла американская супермодель Кендалл Дженнер (16,18).

Также в рейтинге упоминаются другие футболисты. Роналду оказался успешнее и бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара (7,39 миллиона долларов) и шведа Златана Ибрагимовича, выступающего за американский «Лос-Анджелес Гэлакси» (4,08).

На страницу Роналду в Instagram подписано 186 миллионов пользователей — это рекорд социальной сети. Месси занимает девятую строчку в рейтинге самых популярных аккаунтов в Instagram с 133 миллионами подписчиков.

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