Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду. Слова футболиста приводит Marca со ссылкой на интервью для радиостанции FOX Sports.

Месси вспомнил, что в начале сезона указывал на то, что нельзя продавать игрока, который забивает по 50 мячей за сезон. «Кое-кто в Мадриде обиделся на меня. Но это правда», — отметил аргентинец. Он сказал, что впоследствии у «Реала» случился кризис, и это, по мнению Месси, произошло бы с любой командой, если бы ее покинул Роналду.

Также форвард «Барселоны» отметил, что испанская Ла Лига скучает по португальцу. Месси заявил, что конкуренция помогала ему и Роналду совершенствоваться. «Но сейчас у меня все хорошо», — подчеркнул аргентинец.

С критикой руководства «Реала» из-за продажи Роналду также выступал капитан мадридцев Серхио Рамос. По информации СМИ, он напомнил президенту Флорентино Пересу о том, что тот обещал купить игрока на замену форварду, однако так и не сделал этого.

Летом 2018-го Роналду ушел в «Ювентус». Без него «Реал» в сезоне-2018/2019 дважды сменил тренера, вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в чемпионате занял третье место.

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