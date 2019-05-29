Капитан «Реала» распек президента из-за Роналду

Радиостанция Cadena Cer опубликовала фрагмент разговора капитана «Реала» Серхио Рамоса и президента клуба Флорентино Переса. Защитник выразил свое недовольство тем, что функционер не купил никого на замену нападающему Криштиану Роналду.

Отмечается, что во время беседы Рамос попросил Переса отпустить его из «Реала» бесплатно и показал выгодное предложение из Китая. В ответ на это президент сказал: «Как я могу отпустить тебя бесплатно? Если ты уйдешь, мне нужно будет искать замену, и это будет стоить недешево».

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Рамос же в ответ напомнил, что Перес обещал купить игрока на место ушедшего в «Ювентус» Роналду, однако так и не сделал этого.

О желании Рамоса покинуть мадридскую команду сообщалось 24 мая. Перес позднее подтвердил, что испанец действительно получил хорошее предложение из Китая, однако «Реал» отказался отпускать капитана бесплатно.

33-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Он по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Помимо этого, в составе сборной Испании Рамос стал чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.

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