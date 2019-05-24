Спорт
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Швеция
Матч окончен
5:4
1:0, 1:1, 3:3
Латвия
ЧМ-2019
Канада
Матч окончен
3:0
2:0, 1:0, 0:0
США
ЧМ-2019
Швеция
Матч окончен
4:7
1:0, 0:6, 3:1
Россия
ЧМ-2019
Локомотив
Москва
Матч окончен
1:0
Урал
Екатеринбург
Кубок России • Финал
Канада
Матч окончен
3:2
(ОТ)
0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Швейцария
ЧМ-2019
Россия
Матч окончен
4:3
2:0, 0:1, 2:2
США
ЧМ-2019
Финляндия
Матч окончен
5:4
(ОТ)
1:2, 2:2, 1:0, 1:0
Швеция
ЧМ-2019
Чехия
Матч окончен
5:1
0:0, 1:1, 4:0
Германия
ЧМ-2019
Последние новости
Новый глава Генштаба Украины рассказал о выходе из Иловайского котла
Москвичи забеспокоились из-за вооруженного пассажира метро 
Торговую войну сравнили с боксерским поединком и назвали победителя
Ученик сообщил подробности школьного БДСМ-флешмоба
Американский ведущий назвал россиян опасными пьяницами
Сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли удалили c YouTube
Признано наступление новой эпохи в истории Земли
Трамп продаст оружие арабам в обход Конгресса
Депутаты Рады обманули Зеленского
Новости партнеров

Капитан «Реала» задумался об уходе из клуба

Перейти в «Мою Ленту»
Серхио Рамос

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос задумался об уходе из клуба. Об этом сообщает Marca.

Издание пишет, что отношения Рамоса и команды ухудшились после вылета «Реала» из Лиги чемпионов. В руководстве мадридского клуба знают о настроении игрока, однако сам он о своих планах не высказывался. Отмечается, что за ситуацией следят «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

СМИ не впервые сообщают о том, что Рамос может покинуть «Реал». Так, в конце декабря прошлого года появилась информация о том, что испанец уйдет из клуба, если главным тренером будет назначен Жозе Моуринью, с которым у него не сложились отношения. В итоге наставником «Реала» стал Зинедин Зидан.

33-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Он по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Помимо этого, в составе сборной Испании Рамос стал чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Sergio Ramos considering leaving Real Madrid this summer
Футболисты «Реала» поругались на тренировке
Капитан «Реала» приготовился бежать от Моуринью
Другие материалы рубрики
Спорт20:5623 мая
Игрок сборной России Михаил Григоренко

Гудбай, Америка

Россияне обыграли США на чемпионате мира. Впереди полуфинал
14:54Сегодня

Российский боец нокаутировал американца за 10 секунд ударом коленом в прыжке

14:04Сегодня

Роналду выследили адвокаты обвинившей его в изнасиловании американки

12:44Сегодня

Непобежденный боксер-чемпион бросил вызов Макгрегору

Спорт17:1020 мая

Люкс для каждого

Сочи готовится принять этап «Формулы-1». Управлять болидом научат даже туристов
11:5719 мая

Загитову обвинили в «ущербном воровстве» музыки Медведевой

09:47Сегодня

Клуб НХЛ отказался от отсидевшего россиянина

10:2319 мая

Боксер Уайлдер защитил титул чемпиона мира

Спорт00:0722 мая

«Мы как мамонты: были и вымерли»

Россияне научились у американцев играть в бейсбол. Почему из этого ничего не вышло?
11:11Сегодня

Игрок «Челси» захотел воссоединиться с Роналду

23:4023 мая

Стал известен соперник сборной России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею

14:4519 мая

Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу

Россия
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Продержимся дней десять — будет другая страна»
Как проходили первые свободные выборы в СССР и почему они не спасли Горбачева
«Для многих сексуальное принуждение — это норма»
Что на самом деле россияне думают о правах женщин, равенстве и семейном насилии
Ученик сообщил подробности школьного БДСМ-флешмоба
В российском реабилитационном центре насильно удерживали более 20 человек
Мединский отказался комментировать новости о пентхаусе за 200 миллионов рублей
Россияне постеснялись покупать презервативы
Все материалы
Мир
Тереза МэйТереза Мэй объявила об отставке
Она собиралась вывести Британию из ЕС, а в итоге ушла сама
Белую активистку убили на ферме в ЮАР
В Сирии боевики напали на военную базу и захватили заложников
Россия поможет Северной Корее побороть засуху
Посетивших Крым немецких политиков обвинили в нарушении закона
«Судьба мира решится именно здесь»
 
«Я не президент Мексики, я ее босс»
Тайная жизнь самых могущественных картелей Латинской Америки
Все материалы
Бывший СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
Депутаты Рады обманули Зеленского
Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом
Украинцы заплатят за роспуск Рады 400 миллионов долларов
Освободивший экс-президента Армении судья ушел в отставку
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
Президент Украины назначает на руководящие посты своих партнеров и людей Коломойского
Все материалы
Экономика
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»
Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
Первые дольщики Urban Group приняли свои квартиры
Кипр пострадал от утечки российских денег
Инвестпроекты Кемеровской области получат более 460 миллионов рублей
США решили наказывать страны со слабой валютой
Российским инженерам пообещали работу уровня Google
Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона
Все материалы
Силовые структуры
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
У лишившегося статуса сенатора Арашукова отняли зарплату за два месяца
Обвиняемый в шпионаже американский пехотинец обиделся на следователя ФСБ
Налетчики расстреляли российского полицейского из его пистолета
Юриста «ЮКОСа» заочно осудили на 10 лет за присвоение нефти на триллион рублей
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
По ту сторону войны
Вторая мировая глазами неизвестного американского солдата
Названа новая болезнь Леонардо да Винчи
Объяснено появление загадочного шума по всей Земле
Воссоздан алкогольный напиток Древнего Египта
На Марсе зафиксировали уникальный феномен
Все материалы
Спорт
Игрок сборной России Михаил ГригоренкоГудбай, Америка
Россияне обыграли США на чемпионате мира. Впереди полуфинал
Российский боец нокаутировал американца за 10 секунд ударом коленом в прыжке
Роналду выследили адвокаты обвинившей его в изнасиловании американки
Непобежденный боксер-чемпион бросил вызов Макгрегору
«Мы как мамонты: были и вымерли»
Россияне научились у американцев играть в бейсбол. Почему из этого ничего не вышло?
Клуб НХЛ отказался от отсидевшего россиянина
Игрок «Челси» захотел воссоединиться с Роналду
Все материалы
Культура
Скромное обоняние буржуазии
Долги, аферы и запах бедности: корейский триллер «Паразиты» в Каннах
Сдохни, хиппи, сдохни
Квентин Тарантино в стадии полураспада: «Однажды... в Голливуде» в Каннах
«Так обнажать свою жизнь перед камерой не собирался»
Педро Альмодовар о «Боли и славе», уязвимости и одиночестве
Звезда «Игры престолов» превратилась в блондинку
Сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли удалили c YouTube
Историк Наталия Басовская умерла через три дня после своего дня рождения
Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских
Все материалы
Интернет и СМИ
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
ФАС отказалась наказывать кафе за призыв «брать в рот за копейки»
Соловьев назвал ошибкой решение власти прислушаться к людям в Екатеринбурге
Преступник пообещал сдаться в обмен на лайки в сети
Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом
Все материалы
Ценности
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
Названо лучшее время для покупки выпускного платья
Голая модель на улицах города вывела из себя евреев
В России создали смартфон для фанатов «Игры Престолов»
Назван «успешный» цвет одежды для собеседований
Все материалы
Путешествия
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер
Пожилая пассажирка упала с трапа в российском аэропорту
Масштабная топлес-вечеринка обернулась массовой потасовкой и арестами
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
Все материалы
Из жизни
Леннард Дэвис и Ланселот Тауоа«Это был постыдный секрет»
Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Слоненка довели до изнеможения ради туристов
Самая высокооплачиваемая секс-работница рассказала о своей профессии
Девочке с 14 пальцами отрезали лишнее
Хилый парень взял возлюбленную на руки и попал в больницу с переломом
Все материалы
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
Четвертым будешь?
Тест-драйв самого легкового Isuzu
Дорогие машины в личине дешёвых
Самый странный тюнинг на свете: стилизовать суперкар под бюджетную повозку
Самые быстрые BMW в Сочи
Мы поездили на самых быстрых «эмках» BMW в версии Competition по трассе Формулы-1
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
В Мексике суперкары преступников продадут для помощи бедным
Хот-хэтч Honda Civic Type R подготовили для ралли-рейдов
Все материалы
Дом
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Российский депутат задекларировал три десятка квартир и десять самолетов
Десятиметровый дом предложили в аренду в Москве
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Россияне бросились скупать жилье в Турции
Все материалы