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Месси и Роналду изобразили целующимися в губы на обложке журнала

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Французский журнал France Football на своем сайте анонсировал выход нового выпуска. На обложке были изображены португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси, целующиеся в губы.

Темой выпуска стало многолетнее противостояние двух форвардов. Журналисты обратились с вопросом «Месси или Роналду?» ко многим известным футболистам. В частности, своим мнением поделились Христо Стоичков, Жан-Пьер Папен, Джейми Каррагер, Арьен Роббен, Марко Тарделли и Филипп Лам.

В Twitter один из пользователей указал, что на обложку журнала попало граффити, которое появилось в Барселоне в 2017 году.

До 2018 года Роналду и Месси в течение 10 лет разыгрывали между собой звание лучшего футболиста мира. Их гегемонию прервал хорват Лука Модрич, который получил и приз The Best от ФИФА, и «Золотой мяч» от France Football.

Сам аргентинец, выступающий за «Барселону», в апреле назвал пятерых футболистов мира, однако себя и Роналду отметил отдельно. Также он признался, что скучает по португальцу, который летом 2018 года перешел из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».

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