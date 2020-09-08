Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 забитых мячей в составе сборной Португалии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Юбилейным для форварда стал гол прямым ударом со штрафного в первом тайме выездного матча Лиги наций УЕФА против Швеции. Во второй половине игры португалец оформил дубль. Игра прошла во вторник, 8 сентября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Роналду стал вторым футболистом в истории мирового футбола, сумевшим забить за сборную больше 100 мячей. Лидерство по этому показателю сохраняет иранец Али Даеи. На счету форварда, завершившего карьеру в 2007 году, 109 голов.

В сборной Португалии Роналду дебютировал в 2003 году. За 17 лет он провел в составе команды 165 матчей, завоевывал бронзу, серебро и золото чемпионата Европы. Также вместе с национальной командой он стал победителем Лиги наций в прошлом сезоне.