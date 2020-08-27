Назван лучший гол сезона в Лиге чемпионов

Назван лучший гол Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Об этом сообщается в Instagram Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Первое место занял мяч в исполнении форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, забитый дальним ударом в девятку. В пятерку лучших также вошли голы в исполнении Марселя Забитцера («РБ Лейпциг»), Хуана Куардадо («Ювентус»), Луиса Суареса («Барселона») и Сержа Гнабри («Бавария»).
Финал завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов прошел 23 августа. Победу над парижским ПСЖ со счетом 1:0 одержала мюнхенская «Бавария».