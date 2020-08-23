«Бавария» всухую обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» всухую обыграла «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

Встреча проходила в Лиссабоне. Единственный мяч на 59-й минуте забил французский форвард баварцев Кингсли Коман. 24-летний нападающий воспользовался навесной передачей партнера в штрафную площадь соперника и поразил ворота Кейлора Наваса.

В четвертьфинале подопечные Ханса-Дитера Флика разгромили каталонскую «Барселону» со счетом 8:2. А в полуфинале они сломили сопротивление французского «Лиона». Матч также завершился разгромной победой мюнхенцев со счетом 3:0.

«Бавария» в шестой раз в клубной истории завоевала кубок Лиги чемпионов. В последний раз баварцы выигрывали трофей в сезоне-2012/2013. Тогда они стали лучшими в немецком финале, обыграв дортмундскую «Боруссию».