Стал известен победитель Лиги Европы

Испанская «Севилья» обыграла миланский «Интер» в финале Лиги Европы, который проходил в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче уже на пятой минуте открыл бельгийский форвард итальянцев Ромелу Лукаку, реализовав пенальти. На это «Севилья» ответила дублем в исполнении Люка де Йонга. На 35-й минуте Диего Годин из «Интера» сравнял счет. Решающий мяч на счету Диего Силвы, поразившего ворота миланцев на 74-й минуте противостояния.

Испанский клуб обновил собственный рекорд, завоевав трофей в шестой раз в своей истории. Дважды «Севилья» становилась победительницей Кубка УЕФА, а после изменения формата турнира в 2009 году еще четыре раза добивалась победы.

Лига Европы — второй по значимости клубный турнир Старого света после Лиги чемпионов. Победитель ЛЧ определится в финальном матче 23 августа. В решающей встрече сойдутся мюнхенская «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен».