«Бавария» разгромила Лион и вышла в финал Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» обыграла французский «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Лиссабоне. Немецкий клуб обыграл соперников с разгромным счетом 3:0. Дублем отметился Серж Гнабри. Третий гол на счету Роберта Левандовского.
Первым финалистом турнира стал французский «Пари Сен-Жермен». Команда одержала победу над немецким «РБ Лейпцигом» со счетом 3:0. Финал еврокубка запланирован на 23 августа.
В своем четвертьфинале «Бавария» разгромила «Барселону» (8:2). Это поражение стало крупнейшим в еврокубковой истории каталонцев.