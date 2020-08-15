«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» уступил французскому «Лиону» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и покинул турнир. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 15 августа, и завершилась победой «Лиона» со счетом 3:1. За французский клуб отличились Максвелл Корне (24-я минута) и Мусса Дембеле (79-я, 87-я). Единственный мяч в составе «Манчестер Сити» забил Кевин де Брейне (69-я).

В полуфинале «Лион» встретится с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится 19 августа. В другом матче 1/2 финала сыграют немецкий «РБ Лейпциг» и французский «Пари Сен-Жермен».

«Бавария» вышла в полуфинал 14 августа. Мюнхенцы разгромили «Барселону» со счетом 8:2. Поражение стало крупнейшим в еврокубках в истории каталонского клуба.