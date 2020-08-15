«Барселона» избавится от главного тренера после разгрома от «Баварии»

Руководство каталонской «Барселоны» планирует избавиться от нынешнего главного тренера команды Кике Сетьена после разгрома от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает ESPN.

Примечательно, что решение сменить наставника было принято еще до самой игры. В клубе рассчитывают пригласить специалиста, чье имя и репутация вызовут у игроков уважение. К таким кандидатам относят экс-футболистов сине-гранатовых Роналда Кумана и Хави Эрнандеса.

Материалы по теме «Барселона» потерпела историческое поражение в Лиге чемпионов «Бавария» забила каталонцам восемь мячей: столько они еще не пропускали

14 августа «Барселона» впервые в своей истории пропустила восемь мячей в рамках Лиги чемпионов. Поражение от «Баварии» окончательно лишило каталонцев шанса на завоевание трофея в нынешнем сезоне. Впервые с 2014 года игроки команды остались без наград: «Барселона» упустила лидерство в чемпионате Испании, а также не сумела пробиться в полуфинал Кубка Короля.

Ранее сообщалось о проблемах Сетьена в общении с футболистами. По информации местных СМИ, игроки утратили доверие к специалисту. Сам Сетьен это опровергал. Кроме того, положением в клубе недоволен лидер команды Лионель Месси. Аргентинец, чей контракт истекает летом 2021 года, приостановил переговоры о продлении соглашения.