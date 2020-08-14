«Бавария» забила «Барселоне» восемь голов в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» разгромила каталонскую «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На двоих команды забили десять голов. Мюнхенцы праздновали победу со счетом 8:2. Дубль на счету Томаса Мюллера. Также два гола забил бразилец Коутинью. По одному голу забили Роберт Левандовски, Иван Перишич, Серж Гнабри, Йозуа Киммих.

У «Барселоны» отличился Луис Суарес. Также автогол на счету защитника «Баварии» Давида Алабы.

Каталонский клуб покинул турнир. Впервые с 2014 года клуб остался без трофеев. «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов и розыгрыша Кубка Испании.