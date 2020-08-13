Роналду предложили «Барселоне»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает журналист BBC Sport Гильем Балаге.

По информации источника, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, предложил услуги 35-летнего португальца каталонцам. Отмечается, что зарплата форварда в связи с пандемией коронавируса стала обременительной для руководства «Ювентуса», поэтому клуб захотел расстаться с игроком. Также футболист был предложен ПСЖ и клубам Североамериканской футбольной лиги..

В сентябре 2019-го La Gazzetta dello Sport назвала зарплату Роналду в «Ювентусе». По информации издания, годовой оклад форварда составляет 31 миллион евро. Это делает его самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Италии.

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Он принял участие в 89 матчах в составе команды, забил 65 мячей и отдал 18 голевых передач.

Португалец — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он выигрывал чемпионат Европы.