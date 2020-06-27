Роналду надел дорогой костюм и был высмеян одноклубниками

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в Instagram фото в дорогом костюме и был высмеян одноклубниками в комментариях.

На снимке футболист попозировал в ярких шортах и рубашке от Louis Vuitton. Стоимость комплекта составляет около 1,4 тысячи евро. Роналду подписал пост словами: «Начинаю новую неделю с позитивным настроем и хорошим стилем». В комментариях игроки «Ювентуса» потроллили португальца.

Защитник Леонардо Бонуччи написал, что наряд футболиста невероятен, и прикрепил три эмодзи с фейспалмом. Мехди Бенатиа посчитал, что на фото вряд ли можно найти следы хорошего стиля, а бывший хавбек клуба Клаудио Маркизио отметился несколькими смеющимися эмодзи.

5 июня журнал Forbes сообщил, что Роналду стал первым в истории футболистом, чей доход превысил миллиард долларов. Нападающий за 17 лет футбольной карьеры заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от спонсорских контрактов.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он выигрывал чемпионат Европы.

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