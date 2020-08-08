Определились четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале французский «Лион» сыграет с английским «Манчестер Сити», немецкий «Лейпциг» — с испанским «Атлетико», каталонская «Барселона» — с немецкой «Баварией», итальянская «Аталанта» — с французским ПСЖ. Матчи состоятся с 12 по 15 августа.

Начиная со стадии 1/4 финала матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне в формате «финала восьми». Полуфиналы состоятся 18-19 августа в одноматчевом формате. Финал запланирован на 23 августа.

На фоне распространения коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в начале марта. Также на следующий год был перенесен чемпионат Европы.