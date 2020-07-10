Стали известны пары 1/4 финала и финальная сетка Лиги чемпионов

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

До остановки турнира из-за пандемии коронавируса была определена половина четвертьфиналистов: итальянская «Аталанта», немецкий «Лейпциг», французский ПСЖ и испанский «Атлетико». Еще четыре ответных матча 1/8 финала турнира будут сыграны на домашних полях команд 7 и 8 августа без зрителей.

Начиная со стадии 1/4 финала, матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне в формате «финала восьми». В четвертьфинале победитель пары «Ювентус» — «Лион» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал» (четвертьфинал 1), «Лейпциг» — с «Атлетико» (четвертьфинал 2), победитель пары «Барселона» – «Наполи» — с победителем пары «Бавария» – «Челси» (четвертьфинал 3), «Аталанта» — с ПСЖ (четвертьфинал 4).

В полуфинале встретятся четвертьфиналисты 1 и 3, 2 и 4.

Четвертьфиналы состоятся с 12 по 15 августа, полуфиналы — 18-19 августа в одноматчевом формате. Финал запланирован на 23-е число.

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в начале марта. Также на следующий год был перенесен чемпионат Европы.

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