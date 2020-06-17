Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил формат возобновления Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.

УЕФА отказался от двухраундовых противостояний в четвертьфиналах и полуфиналах клубного турнира. Матчи 1/8 финала пройдут 7 и 8 августа. Оставшиеся матчи в рамках финала восьми пройдут в Лиссабоне с 13 по 23 августа.

В апреле УЕФА сообщил, что возобновление Лиги чемпионов пройдет в формате мини-турнира. Тогда вероятным местом проведения назывался турецкий Стамбул.

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы и перенес на следующий год чемпионат Европы. Большинство футбольных турниров в мире также были остановлены.

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