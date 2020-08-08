Роналду пропустит четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за десять лет

Четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за десять лет пройдет без участия португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

35-летний форвард отметился дублем в ответном матче против «Лиона» в рамках 1/8 финала турнира. Несмотря на победу (2:1) итальянский клуб не сумел пробиться в следующий раунд еврокубка. На счету португальца все семь забитых мячей команды в плей-офф ЛЧ.

В другом матче 1/8 финала «Манчестер Сити» переиграл мадридский «Реал», пробившись в следующую стадию турнира. Подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли соперников со счетом 2:1.

В сезоне-2009/2010 Роналду не сумел попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов, будучи на тот момент футболистом «Реала». Тогда «сливочных» из турнира так же по сумме двух встреч выбил «Лион».

Роналду пять раз становился победителем Лиги чемпионов. Семь раз португалец возглавлял список бомбардиров турнира.