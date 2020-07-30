Роналду купил яхту за 6 миллионов евро для празднования чемпионства «Ювентуса»

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду купил яхту стоимостью 6 миллионов евро. Об этом сообщает Daily Mail.

Покупку футболист приурочил к завоеванию титула чемпиона Италии вместе с «Ювентусом». Игрок отправился на судне в круиз по северо-западному побережью страны вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми, чтобы отпраздновать победу в серии А.

Новая яхта Роналду спроектирована на заказ, оснащена пятью каютами, двумя зонами отдыха, гостиной и спальней. Уточняется, что раньше португалец не имел в собственности водных транспортных средств, а всегда пользовался услугами по аренде.

«Ювентус» в воскресенье, 26 июля обыграл «Сампдорию» (2:0) и за два тура до конца турнира обеспечил себе победу в чемпионате Италии, завоевав титул в девятый раз подряд. Роналду провел в серии А 33 матча, в которых забил 31 гол.