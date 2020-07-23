Фото невесты Роналду в прозрачном белье вызвало споры среди фанатов

Невеста нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в Instagram фото в прозрачном белье и вызвала споры среди пользователей сети.

На снимке Родригес сидит на полу, прикрыв грудь рукой. «Счастье вашей жизни зависит от качества ваших мыслей», — написала она. Пользователи разделились во мнениях относительно поста невесты футболиста. Некоторые оценили внешность девушки, назвав ее самой красивой моделью в мире. Другие, наоборот, посчитали снимок слишком вызывающим. «Зачем такое выкладывать? Эти фото для личного просмотра, а не для Instagram», — писали они.

В июне Родригес рассказала о стыде из-за тренировок с Роналду. Она отметила потрясающую работоспособность форварда и добавила, что жених стал ее мотиватором и источником вдохновения.

Пара встречается с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.