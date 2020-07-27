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«Ювентус» в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии

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Фото: Massimo Pinca / Reuters

«Ювентус» в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В игре 36-го тура серии А против «Сампдории», которая состоялась в ночь на понедельник, 27 июля, туринцы одержали победу со счетом 2:0. Голами отметились Криштиану Роналду и Федерико Бернардески. Этот результат позволил «старой синьоре» за два тура до конца чемпионата оторваться от ближайшего преследователя — миланского «Интера» — на семь очков.

«Ювентус» — бессменный чемпион Италии начиная с сезона-2011/2012. Команда уверенно лидирует по количеству завоеванных скудетто (36). В активе ближайших преследователей — «Милана» и «Интера» — по 18 титулов.

В оставшихся двух турах «Ювентусу» предстоит сыграть с «Кальяри» и «Ромой». Матчи пройдут 29 июля и 2 августа соответственно.

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