Вручение «Золотого мяча» отменено впервые за 64 года

Журнал France Football на своем сайте объявил, что вручение «Золотого мяча» по итогам 2020 года отменено.

Награда не будет вручена впервые за 64 года — с момента ее основания в 1956-м. Организаторы посчитали, что справедливость, необходимая для получения приза, не может быть обеспечена из-за пандемии коронавируса. Журнал добавил, что не желает выбирать победителя в исключительных обстоятельствах из-за кризиса. «Нельзя оценивать футболистов одинаково, учитывая, что сезон для некоторых из них резко оборвался», — говорится в заявлении.

Последняя церемония вручения «Золотого мяча» состоялась 2 декабря 2019 года. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз и обогнал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который пять раз признавался лучшим футболистом на планете.