Месси приблизился к уходу из «Барселоны»

Аргентинский нападающий Лионель Месси приостановил переговоры с каталонской «Барселоной» о новом контракте с клубом. Об этом сообщает AS, ссылаясь на радио Cadena Ser.

Таким образом, 33-летний форвард приблизился к уходу из стана сине-гранатовых. Текущий контракт Месси с «Барселоной» истекает уже в 2021 году. Отмечается, что футболист устал от атмосферы, царящей в клубе.

2 июня сообщалось, что главный тренер каталонцев Кике Сетьен утратил доверие игроков. Судьба наставника сине-гранатовых решится по итогам чемпионата Испании. «Барселона» занимает вторую строчку, отставая от мадридского «Реала» на одно очко.

В феврале сообщалось о конфликте Месси с руководством «Барселоны». СМИ утверждали, что игрок недоволен обстановкой в команде и рассматривает вариант ухода из клуба.

Аргентинец выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».

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