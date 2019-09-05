Стало известно о привилегиях Месси в «Барселоне»

В контракте нападающего «Барселоны» Лионеля Месси есть опция, согласно которой он может досрочно расторгнуть соглашение с клубом. Об этом сообщает El Pais.

По информации издания, до 30 июня каждого года аргентинец может дать ответ по поводу своего будущего. Отмечается, что форвард добился этого права при подписании нового договора в 2017 году. Существует ли денежный штраф в случае расторжения контракта, неизвестно.

В июле этого года сообщалось, что руководство «Барселоны» хочет предложить новый контракт Месси. Договор предусматривает, что аргентинец завершит карьеру в клубе.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Нынешний контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2021 года. По информации Marca, он получает 43 миллиона евро в год.

Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».

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