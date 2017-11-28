Спорт
 
Последние новости
Запущенная с Восточного ракета с 19 спутниками упала в Атлантику
Москвичей начали спасать от снега  
Дзюба потоптался по шарфу «Спартака» во время матча
Кремль прокомментировал аварию при пуске с Восточного
Собчак помогла с ремонтом в квартире свекрови  
Режиссер самого кассового российского фильма раскрыл секрет успеха
В Кремле отреагировали на идею интервью Путина Дудю

Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Перейти в «Мою Ленту»
Месси
Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после подписания нового контракта с каталонским клубом стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает Marca.

По информации издания, аргентинец по новому соглашению получает 43 миллиона евро в год (3,6 миллиона в месяц, 900 тысяч в неделю, около 125 тысяч евро в день).

Таким образом, Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. До этого таковым считался бразилец Неймар из французского ПСЖ, чья зарплата составляет около 100 тысяч евро в день (36,7 миллиона в год). Летом форвард перешел из «Барселоны» в парижский клуб за рекордные 222 миллиона евро. Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду зарабатывает 34 миллиона евро в год.

О новом контракте Месси с «Барселоной» стало известно 25 ноября. Соглашение рассчитано до 2021 года. Выкупить аргентинца можно за 700 миллионов евро.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Messi pasa a liderar el 'top 10' de jugadores mejor pagados del planeta
Месси рассказал об отношениях с Роналду
Месси подписал новый контракт с «Барселоной»
Другие материалы рубрики
Спорт21:5627 ноября

«Газовое недоразумение»

«Спартак» тремя голами поздравил тренера «Зенита» с днем рождения
15:3617 ноября

Матч чемпионата России состоится в 20-градусный мороз

11:20Сегодня

СК узнал об ошибках информатора WADA Родченкова

11:58Сегодня

Лишенная серебра Сочи-2014 биатлонистка раскрыла судьбу своей медали

Спорт00:1027 ноября

Кровь и футбол

Мафия захватила главный клуб Италии и подсадила Марадону на кокаин
23:1617 ноября

Названа самая дорогая команда-участница ЧМ-2018

07:41Сегодня

Бразильского футболиста удалили за попытку засунуть палец в зад соперника

09:45Сегодня

Лишенный золотой медали Сочи-2014 Труненков прокомментировал ситуацию

Спорт00:0921 ноября
Алексей Швед (слева)

Россия без Шведа

Почему лучшему баскетболисту страны не дают сыграть за сборную
14:4318 ноября

Шарапова стала брюнеткой

04:10Сегодня

Мэйуэзер захотел вернуться на ринг и возобновил тренировки

21:3527 ноября

«Спартак» обыграл «Зенит»

Россия
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
Мужчина спрятался в монастыре, умер и стал мумией
Заплатка ценою в жизнь
Трехлетняя Даша умоляет Деда Мороза подарить ей сердечный имплант
В сети показали монумент пропавшим в Сирии российским наемникам
Из квартиры женщины в Хабаровском крае украли 200 норковых шуб
Провода, пакетик, скотч
Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов
Дошел до Берлина
Школьник пожалел солдата вермахта, а его затравили всей Россией
Все материалы
Мир
Без Каддафи хорошо
В Ливии торгуют рабами и убивают всех подряд. Но миру, кажется, все равно
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Боевики ИГ и курды заключили перемирие
Российским дипломатам в США предложили вечно помнить Немцова
Родина ждет
Северокорейский солдат сбежал из страны, словил пять пуль и выжил
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Власти Канады извинились перед геями и пообещали им миллионы долларов
Все материалы
Бывший СССР
Луганский передел
Что стоит за уходом Плотницкого с поста главы ЛНР
В Киеве перечислили готовые к воссоединению с Россией украинские регионы
Игорь ПлотницкийОтчалил: глава ЛНР сбежал в Россию
В Луганске стоят войска ДНР, Украина перешла в наступление
В Киргизии начали искать девственниц в школах
Ликвидацию украинского гранатометчика снайпером ДНР показали на видео
Отъезд колонны бронетехники из Луганска в Донецк показали на видео
На Украине пожаловались на враждебность жителей захваченных ВСУ донецких сел
Все материалы
Экономика
Дайте два!
Кто зарабатывает миллионы на покупках россиян в интернете
«Аэрофлот» стал первым среди традиционных компаний по росту провозных емкостей
Минфин раскрыл траты России на оборону
Правительство потратит миллиарды резервов ради российских регионов
Раскрыты расходы россиян на благотворительность
«Нужно понимать, чем ты лучше конкурентов»
Сооснователь «Мосигры» — о том, как рождаются успешные бизнес-проекты
В России вдвое подорожала щучья икра
Все материалы
Силовые структуры
Без вина виноватый
Улюкаев всего лишь хотел выпить, а получил взятку. Теперь он сидит дома
За милых дам: что стоит за разборкой в ресторане Армавира
В перестрелке погибли криминальный авторитет и полковник Росгвардии
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Кубанец попытался сделать селфи с гранатой и умер
«Богатые русские дети» устроили «шашки» на Кутузовском проспекте
В Татарстане педофил за два года развратил 56 детей
Россиянин украл и сдал на металлолом еще горячий кузов сгоревшего автомобиля
Все материалы
Наука и техника
«Весь мир будет смеяться над нашей страной»
Российский ученый говорит, что перевернул математику с помощью калькулятора
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Живые янки
Эти снимки рабской Америки оставались тайной почти два столетия
Во время пуска с космодрома Восточный произошла авария
Запущенный с Восточного спутник выведен на орбиту
Проект города на Марсе на 10 тысяч человек подготовили в США
Назван новый способ борьбы с нездоровым ожирением
Все материалы
Спорт
«Газовое недоразумение»
«Спартак» тремя голами поздравил тренера «Зенита» с днем рождения
Кровь и футбол
Мафия захватила главный клуб Италии и подсадила Марадону на кокаин
Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
Жертвы отбора: Россию лишили победы на Олимпиаде в Сочи
Сборная потеряла первое место и рискует остаться без других медалей
СК узнал об ошибках информатора WADA Родченкова
Лишенная серебра Сочи-2014 биатлонистка раскрыла судьбу своей медали
Бразильского футболиста удалили за попытку засунуть палец в зад соперника
Все материалы
Культура
Новый черный
Зачем идти на выставку Малевича. И почему под юбкой ему самое место
Как писать о любви и говорить с Путиным
Эти и другие тайные знания на главной книжной ярмарке России
«Во всех фильмах мочат русских»
Александр Невский о голой мускулатуре, разборках в интернете и куриных грудках
Режиссер самого кассового российского фильма раскрыл секрет успеха
Кэти Перри выбила телефон у фанатки огромным надувным глазом
В больнице рассказали о состоянии Табакова
Харви Вайнштейна засудят за секс-торговлю
Все материалы
Интернет и СМИ
«У нас ректальное кровотечение»
В России пересняли «Доктора Хауса», и на это больно смотреть
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
Кошмар уже сегодня
Смертоносные угрозы будущего ближе, чем кажется
В сети посмеялись над россиянином с незакрывающимся ртом
Найден способ попасть на PornHub без ущерба для репутации
На YouTube обнаружили подсказки по поиску видео для педофилов
В Москве умер главный редактор журнала PC Magazine Олег Лебедев
Все материалы
Ценности
Сергей Полонский«У России нет того самого миллиарда. Поэтому мы в жопе»
Хулиган Полонский презирает денежную смазку и ищет бога в башне «Федерация»
Пальто невесты принца Гарри привело к интернет-коллапсу
Голая Ким Кардашьян озолотилась
На воду спущена крупнейшая турецкая суперъяхта
Любителям смартфонов предложили занять руки шарами
Назван самый важный предмет в женской косметичке
Свитер Бейонсе взбесил пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Проверено на себе
Экоаудит поможет туристам выбрать место для отдыха
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Тараканы и пирожки оказались угрозой для внутреннего туризма
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Уборщик отеля заработал на тайных любовниках
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри и Меган МарклБабушка не против
Принц Гарри женится на актрисе-мулатке, наплевав на скандалы и интриги
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Тут совершенно не стесняются обсуждать интим»
История москвички, переехавшей в Милан
Пожарные устроили праздник брошенному одноклассниками мальчику-аутисту
На Тайване обнаружили «самую сексуальную в мире медсестру»
Заключенный сбежал из тюрьмы и застрял в мусоре
Бутылка судьбы
Они искали любовь и нашли ее на дне
Все материалы
Ретро-Франкенштейны
Что будет, если современные автомобили скрестить с их «классическими» предками
Распродажа, в которой вы захотите поучаствовать
Десять шедевров из закромов Citroen, которые можно купить за доступные деньги
Какие машины любят европейцы
15 наиболее продаваемых машин в Европе
Муха не сидела!
Сколько стоят автомобильные «капсулы времени» спустя годы?
Из Bentley, Lamborghini, Audi, BMW и Honda собрали идеальный автомобиль
Самый роскошный Range Rover получил электропривод задних дверей
Видео: все «Гольфы» за полторы минуты
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Все материалы