Роналду отреагировал на фото своей девушки в купальнике

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на фотографию своей девушки Джорджины Родригес в купальнике, опубликованную в ее Instagram-аккаунте.

«Самая красивая женщина на Земле», — такой комментарий оставил 35-летний игрок. Запись футболиста набрала 15,5 тысячи лайков.

Пара встречается с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

Также сообщалось, что Родригес является главной наследницей Роналду. В случае смерти игрока она получит все его состояние, которое оценивается в более чем 300 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Роналду провел 37 матчей в составе «Ювентуса» во всех турнирах. Португалец отметился 29 голами и шестью результативными передачами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!