Двойнику Роналду предложили роль в порнофильме

Двойнику нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Пауло Роберто предложили роль в порнофильме. Об этом сообщает The Sun.

23-летний Роберто, внешне похожий на футболиста, стал популярен благодаря снимкам с голым торсом. В фильме бразильцу предлагалось сыграть нападающего. Уточняется, что Роберто отказался от съемок.

Ранее Роналду выложил в Instagram фото в дорогом костюме и был высмеян одноклубниками в комментариях. На снимке футболист попозировал в ярких шортах и рубашке от Louis Vuitton.

Кроме того, пользователей Instagram насмешила новая прическа португальца. Он распустил волосы, чтобы сделать укладку похожей на кудри одноклубника Хуана Куадрадо.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он выигрывал чемпионат Европы.

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