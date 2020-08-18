Французский ПСЖ одержал победу над немецким «РБ Лейпцигом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу парижан. На 13-й минуте счет открыл защитник Маркиньос. Затем преимущество ПСЖ увеличили хавбек Анхель Ди Мария (42-я минута), защитник Хуан Бернат (56-я). ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

В другом полуфинале сыграют французский «Лион» и немецкая «Бавария». Матч пройдет 19 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. Финал запланирован на 23 августа.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа потеряла шансы защитить титул, вылетев из турнира от «Атлетико» на стадии 1/8 финала.