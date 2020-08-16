Определились полуфиналисты Лиги чемпионов

Французский «Лион» обыграл «Манчестер Сити» и стал последним полуфиналистом Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Таким образом, определились обе пары 1/2 финала турнира. «Лион» встретится с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится 19 августа. За день до этого в параллельном матче сыграют немецкий «РБ Лейпциг» и французский «Пари Сен-Жермен».

15 августа «Лион» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и выбил команду Хосепа Гвардиолы из Лиги чемпионов. Дублем в составе французского клуба отметился Мусса Дембеле, еще один мяч забил Максвелл Корне.

В своем четвертьфинале «Бавария» разгромила «Барселону» (8:2). Это поражение стало крупнейшим в еврокубковой истории каталонцев.

На той же стадии «РБ Лейпциг» выбил из турнира мадридский «Атлетико», ПСЖ оказался сильнее итальянской «Аталанты». Обе встречи завершились со счетом 2:1.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа потеряла шансы защитить титул, вылетев из турнира от «Атлетико» на стадии 1/8 финала.