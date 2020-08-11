Стали известны полуфиналисты Лиги Европы сезона-2019/2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале украинский «Шахтер» сыграет с итальянским «Интером», а английский «Манчестер Юнайтед» — с испанской «Севильей». Матчи пройдут 16 и 17 августа. Финал состоится 21 августа в Кельне.

9 августа определились четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Матчи турнира состоятся с 12 по 15 августа.

На фоне распространения коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в начале марта. Также на следующий год был перенесен чемпионат Европы.