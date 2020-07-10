Стала известна финальная сетка Лиги Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Начиная со стадии 1/4 финала матчи Лиги Европы пройдут в Германии в формате «финала восьми». В четвертьфинале победитель пары «Вольфсбург» — «Шахтер» сыграет с победителем пары «Базель» — «Айнтрахт» (четвертьфинал 1), «Манчестер Юнайтед» / ЛАСК — «Копенгаген» / «Истанбул» (четвертьфинал 2), «Интер» / «Хетафе» — «Байер» / «Рейнджерс» (четвертьфинал 3), «Вулверхэмптон» / «Олимпиакос» — «Севилья» / «Рома» (четвертьфинал 4).

В полуфинале встретятся четвертьфиналисты 1 и 3, 2 и 4.

До остановки турнира из-за пандемии коронавируса было сыграно шесть матчей 1/8 финала. «Копенгаген» проиграл «Истанбул» (0:1), «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Олимпиакосом» (1:1), «Байер» обыграл «Рейнджерс» (3:1), «Вольфсбург» проиграл «Шахтеру» (1:2), «Базель» обыграл «Айнтрахт» (3:0), «Манчестер Юнайтед» разгромил ЛАСК (5:0). «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» не успели сыграть между собой — победитель в этих парах определится по итогу одной встречи.

Матчи 1/8 финала пройдут 5-6 августа, 1/4 финала — 10-11 августа, 1/2 финала — 16-17 августа. Финал состоится 21 августа в Кельне.

Ранее 10 июня стали известны пары 1/4 финала и финальная сетка Лиги чемпионов. Розыгрыши обоих турниров были приостановлены в начале марта из-за пандемии коронавируса.

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