В УЕФА пандемию коронавируса сравнили со Второй мировой войной

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Его слова приводит официальный сайт организации.

«В отличие от коронавируса, Вторая мировая война не остановила футбол полностью. С профессиональной точки зрения я ощущал большое давление, было много тяжелой работы», — заявил Чеферин. Он подчеркнул, что рад возвращению футбола по всей Европе.

Чеферин заметил, что последние месяцы были «периодом большой неопределенности». Он добавил, что сейчас ситуация значительно улучшилась. «УЕФА, национальные ассоциации, клубы и лиги проявили сильное чувство единства и солидарности», — заключил президент организации.

Розыгрыши ведущих футбольных лиг были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса в марте этого года. Чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти летом, перенесен. Ожидается, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В мае европейские футбольные чемпионаты назвали сроки возобновления турниров. В частности, первые матчи немецкой Бундеслиги после паузы прошли 16 мая, Английской премьер-лиги — 17 июня. Рестарт Российской премьер-лиги состоялся 21 июня.