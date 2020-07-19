Клуб российского бизнесмена уступил в матче АПЛ и оказался в шаге от вылета

«Борнмут» на своем поле проиграл «Саутгемптону» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 19 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Дэнни Ингс и Че Адамс.

Победа позволила «Саутгемптону» набрать 49 очков и выйти на 11-е место в чемпионате. «Борнмут» имеет в активе 31 очко и находится на 19-й позиции в чемпионате. Клуб, которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, оказался в шаге от вылета из АПЛ. Команда отправится в чемпионшип, если «Уотфорд» 21 июля наберет очки в игре с «Манчестер Сити».

В заключительном туре «Борнмут» 26 июля на выезде сыграет с «Эвертоном». «Саутгемптон» в тот же день на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед».