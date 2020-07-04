МЮ нанес клубу российского бизнесмена пятое поражение в АПЛ подряд

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 4 июля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 15-й минуте Джуниор Станислас вывел гостей вперед. Еще до окончания первого тайма «красные дьяволы» ответили голами Мэйсона Гринвуда, Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля. Во втором тайме у «Борнмута» отличился Джошуа Кинг, а Гринвуд оформил дубль. Кроме того, голом отметился Бруну Фернандеш.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 55 очков и выйти на четвертое место в чемпионате. «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, потерпел пятое подряд поражение в АПЛ, имеет в активе 27 очков и находится на предпоследней, 19-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 9 июля на выезде сыграет с «Астон Виллой». Борнмут в тот же день на своем поле примет «Тоттенхэм».

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