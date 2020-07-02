«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в первом матче после победы в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Ливерпуль» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 2 июля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В первом тайме в составе победителей отличились Кевин де Брейне, Рахим Стерлинг и Фил Фоден. Во второй половине игры автоголом отметился хавбек красных Алекс Окслейд-Чемберлен,

«Манчестер Сити» набрал 66 очков и продолжает занимать второе место в чемпионате. «Ливерпуль» опережает горожан на 20 очков. В прошлом туре команда Юргена Клоппа досрочно оформила чемпионство.

В следующем туре «Манчестер Сити» 5 июля на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Ливерпуль» в тот же день на своем поле примет «Астон Виллу».

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