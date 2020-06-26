«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и сделал «Ливерпуль» чемпионом Англии

«Челси» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 25 июня, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 36-й минуте синих вывел вперед Кристиан Пулишич. В начале второго тайма Кевин де Брейне восстановил равенство. На 78-й минуте хавбек «Челси» Виллиан реализовал пенальти и принес победу лондонцам.

Этот результат позволил «Ливерпулю» за семь туров до конца турнира стать чемпионом Англии/ Теперь красные опережают идущих вторыми «горожан» на 22 очка и не имеют даже теоретических шансов догнать соперника. Предыдущий титул мерсисайдцы завоевали 30 лет назад. «Челси» набрал 54 очка и занимает четвертое место в чемпионате.

В следующем туре «Манчестер Сити» 2 июля на своем поле примет «Ливерпуль». «Челси» днем раньше на выезде сыграет в лондонском дерби с «Вест Хэмом».

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