Курьезный гол помог «Арсеналу» победить в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 25 июня, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 20-й минуте «канониров» вывел вперед Эдвард Нкетиа. Гол получился курьезным: вратарь «Саутгемптона» Алекс Маккарти сам отдал мяч англичанину, пытаясь сделать передачу. В концовке второго тайма у лондонцев отличился Джо Уиллок.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 43 очка и выйти на девятое место в чемпионате. В активе «Саутгемптона» 37 очков, команда находится на 14-й позиции.

В следующем туре «Арсенал» 1 июля на своем поле примет «Норвич». «Саутгемптон» тремя днями раньше на выезде сыграет с «Уотфордом».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



