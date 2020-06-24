Новичок АПЛ в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Ньюкаслом»

«Ньюкасл» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру.»

Встреча прошла в среду, 24 июня, и завершилась со счетом 1:1 в пользу хозяев. На 68-й минуте сорок вывел вперед Дуайт Гейл. Равенство на 83-й минуте восстановил Ахмед Эль-Мухамади. В концовке первого тайма бирмингемцы после удаления Дугласа Луиса остались в меньшинстве.

«Ньюкасл »набрал 39 очков и занимает 13-е место в чемпионате. В активе новичка АПЛ «Астон Виллы» 27 очков, команда находится на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре «Ньюкасл» 1 июля на выезде сыграет с «Борнмутом». «Астон Вилла» 27 июня на своем поле примет «Вулверхэпмптон».

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