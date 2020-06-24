Клуб российского бизнесмена проиграл пятый из шести последних матчей АПЛ

«Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру.»

Встреча прошла в среду, 24 июня, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 60-й минуте «волков» вывел вперед Рауль Хименес.

«Вулверхэмптон» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до семи матчей подряд, набрал 49 очков и занимает шестое место в чемпионате. «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, проиграл пятый из шести последних матчей в лиге. Команда с 27 очками занимает 18-ю позицию.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 27 июня на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Борнмут» 1 июля на своем поле примет «Ньюкасл».

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